شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الزكاة والدخل" توضح عقوبات التهرب الزكوي والضريبي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل عقوبات التهرب الزكوي والضريبي، مضيفة أن التهرب يتمثل في التلاعب بالحسابات والفواتير، وإخفاء الزكاة لتقليل الزكاة والضرائب.

وأضافت أن عقوبة التهرب كبيرة تصل إلى أضعاف السلعة نفسها، وفي حال ضريبة الدخل فتكون العقوبة بنسبة 25% من فرق الضريبة الناتجة عن الغش.

أما في حال الضريبة المضافة أو السلع الإنتقائية فتصل العقوبة لثلاث أضعاف قيمة السلعة محل التهرب.