شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة الوقائية»: تجاوزنا 200 ألف إصابة بسبب عدم الالتزام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

علق وكيل الوزارة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله عسيري، اليوم السبت، على تجاوز المملكة لـ 200 ألف إصابة منذ ظهور الفيروس في المملكة.

وأوضح في تصريحات تلفزيونية إن الإصابات وزيادتها لا تعني أننا في خطر، ولكن تشير إلى أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية لا يتم بالشكل الكامل.

وأضاف : لكن هناك التزام نسبي؛ لأنه لو لم يوجد التزام كان تم تسجيل أضعاف الأعداد التي يتم تسجيلها .