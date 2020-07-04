شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق توكلنا يوضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح تطبيق توكلنا الخطوات التى تُمكن الفرد من الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي . أوضح تطبيق توكلنا الخطوات التى تُمكن الفرد من الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي . وتمثلت تلك الخطوات فيما يلي : 1- الدخل في تطبيق توكلنا Advertisements 2- الذهاب إلى الشاشة الرئيسية 3- الدخول على التنبيه الخاص برصد النتيجة من هيئة تقويم التعليم و التدريب وأضاف أنه بمجرد الدخول فسوف تظهر نافذة فيها نوع الاختبار والنتيجة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق توكلنا يوضح خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.