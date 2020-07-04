شكرا لمتابعة خبر عن قصة شاب نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه في تجمع شبابي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قصة حالة شاب مصاب بالفيروس المستجد، نقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي؛ بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي.
وقالت وزارة الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، اليوم: " بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمع شبابي، 2 من المصابين يعانون من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة " .
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19، فضلًا عن تسجيل 2642 حالة تعافي جديدة، و56 حالة وفاة.
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