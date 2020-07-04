شكرا لمتابعة خبر عن صورة قديمة للملك فيصل في أول زيارة رسمية له للجزائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثقت صورة قديمة أول زيارة رسمية قام بها الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى الجزائر. وثقت صورة قديمة أول زيارة رسمية قام بها الملك فيصل بن عبدالعزيز إلى الجزائر. وأظهرت الصورة الرئيس الجزائري هواري بومدين وهو يستقبل الملك فيصل، وذلك عام 1970

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة قديمة للملك فيصل في أول زيارة رسمية له للجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.