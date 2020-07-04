الجمارك ترتبط بمنصة التزام للربط الإلكتروني مع برنامج يسر

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الجمارك كشفت الجمارك السعودية ، اليوم عن أنها ارتبطت بمنصة التزام للربط الإلكتروني مع برنامج يسر. وأضافت أن ذلك بهدف إتاحة إمكانية تبادل بيانات الموظفين والوظائف آليًا وبشكل آمن من خلال الشبكة الحكومية الآمنة. وأكدت أن ذلك يأتي تماشيًا مع أهداف التحول الرقمي ورؤية المملكة 2030.

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