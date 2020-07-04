"الصحة" تكشف نموذج الرسالة التي تصل مصابي كورونا وتوجه نصيحة هامة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت وزارة الصحة عن نموذج الرسالة التي تصل لمصابي كورونا محذرة من عدم التقيد بالإجراءات الإحترازية . كشفت وزارة الصحة عن نموذج الرسالة التي تصل لمصابي كورونا محذرة من عدم التقيد بالإجراءات الإحترازية . وجاء في نص الرسالة : عزيزي، صاحب الهوية المنتهية بـ... وزارة الصحة تبلغك بأن نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ .... إيجابية (مصاب).. وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي . ودعت الوزارة الجميع بالإلتزام بإرتداء الكمامة والتباعد وتعقيم اليدين او غسلها وغيرها من الإجراءات اللازمة .

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