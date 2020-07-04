شكرا لمتابعة خبر عن طرح مميزات جديدة في تطبيق توكلنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وفر تطبيق توكلنا مميزات أخرى عبر التحديث الجديد الذى طرحه على نظام أندرويد. وفر تطبيق توكلنا مميزات أخرى عبر التحديث الجديد الذى طرحه على نظام أندرويد. وتضمنت المميزات الجديدة إتاحة عرض الحالة الصحية للمستخدمين عن طريق الألوان. كما أتاح التطبيق عرض نتائج اختبارات قياس للطلاب، وإمكانية تسجيل زوار المملكة في التطبيق.

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