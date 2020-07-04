شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» تحدد عدة أدوات لتخطي خطر السمنة والإصابة بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حددت وزارة الصحة، اليوم السبت، أربع أدوات يمكن للأفراد الذين يعانون من السمنة أو الوزن الزائد للاستفادة منها، وذلك عبر موقعها وتطبيقاتها المختلفة، لإعداد خطة مناسبة لخسارة الوزن.

وأكدت وزارة الصحة، أن استخدام هذه الأدوات لن يستغرق سوى 22 دقيقة فقط يوميًا؛ داعيةً هؤلاء الأشخاص للاستفادة من الأدوات الأربعة لحماية أنفسهم من خطر هذا الوباء والأمراض المزمنة الأخرى الناجمة عن السمنة.

وتشمل تلك الأدوات: الفحص الطبي: خدمة متوفرة عبر تطبيق "صحة" لتقييم صحتك العامة اعتماداً على ثلاثة معايير (النشاط، والتغذية، والحالة المزاجية)؛ فضلًا عن حساب الوزن المثالي: وهي عملية حسابية تقوم بحساب الوزن المثالي للشخص بمعلومية الطول، وهي متوفرة في صفحة "حساب الوزن المثالي" على موقع وزارة الصحة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى احتساب الخطوات: وهي خدمة تتيح للمستخدم احتساب خطواته بشكل يومي عبر تطبيق "صحتي"، وحساب السعرات الحرارية: عملية حسابية تقوم على حساب عدد السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا للشخص، بناءً على عوامل مثل الوزن والطول والعمر ومستوى النشاط، وهي متوفرة في صفحة "حساب السعرات الحرارية" على موقع الوزارة.