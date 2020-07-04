حساب المواطن يوضح تعريف «الفرد المستقل»

يبلغ 18 عامًا أو أكثر ويقيم في مسكن منفصل
كشف برنامج حساب المواطن، عن تعريف الفرد المستقل في البرنامج وشروط إثبات الاستقلالية.
وأوضح «حساب المواطن»، في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المقصود بالفرد المستقل هو كل شخص يبلغ سنه 18 عامًا أو أكثر، ويقيم في مسكن منفصل، وله نفقته الخاصة به.
وأشار إلى أن الفرد المستقل يكون غير متزوج، سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ أي أعزب، أو أرمل، أو مطلق، ليس لديه تابعون أو معالون، كما يكون مستقلًّا في السكن، مع إثبات ذلك (بعقد إيجار موحد باسم المستفيد، أو صك ملكية سكن باسمه، أو مشهد إثبات سكن جامعي أو بأحد المعاهد أو الكليات العسكرية باسمه).
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