«هدف» يوضح أسباب الإنذارات والخصومات المالية من دعم حافز

أوضح صندوق التنمية البشرية «هدف» أسباب الإنذارات والخصومات من دعم برنامج حافز للباحثين عن عمل، مشيرًا إلى ضرورة الحذر من الحسابات الوهمية وإفشاء المعلومات الشخصية.

وأكد «هدف»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن سبب الإنذارات والخصومات المالية من إعانة برنامج حافز وجود (دخل ثابت معلن عنه بملفكم الإلكتروني مثل الضمان الاجتماعي والراتب التقاعدي - خصم بسبب الإنذارات).

وأضاف صندوق «هدف» أنه يمكن للمتضررين من خصم دعم برنامج حافز، تقديم تظلم من خلال ملفهم الإلكتروني مع أهمية إرفاق ما يثبت صحة التظلم.

جاء ذلك ردًّا على استفسار إحدى المغرادت على الحساب الرسمي لصندوق هدف: «أنا نزلت عليَّ مخالفتان بدون سبب: أمس واحدة واليوم واحدة، وحاولت الاتصال لكن لم يرد أحد.. أريد حلًّا لمشكلتي».

هدف يحذر من إفشاء المعلومات الشخصية لطرف ثالث

بينما أكد صندوق «هدف» أن إفشاء المعلومات الشخصية وبيانات السجل المدني، وبيانات الملف الشخصي من قبل المستفيد نفسه لأي طرف ثالث، قد يدفع إلى التلاعب باستحقاق المستفيد أو لاستخدام تلك المعلومات في عمليات غير نظامية.

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وقال «هدف»عبر حسابه الرسمي: «تجنب إفشاء البيانات الرسمية الخاصة بك لأصحاب الحسابات الوهمية في قنوات التواصل الاجتماعي».

وأوضح «هدف» أن التواصل المباشر دون طرف ثالث يساعد المستفيد من الحصول على دورات تدريبية وتأهيلية ومساعدته في البحث عن فرص مناسبة للعمل في القطاع الخاص.

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