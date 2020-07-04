أخبار السعودية اليوم.. تسجيل 4128 إصابة جديدة بكورونا.. و«الشورى» يبحث مشروعين حول نظامي الحدائق العامة والسوق العقارية

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 4 يوليو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، ومنها تسجيل 4128 إصابة جديدة بكورونا، ومجلس الشورى يبحث مشروعين حول نظامي الحدائق العامة والسوق العقارية، وأمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بالمملكة.

وزارة الصحة: تسجيل 4128 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1858

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2642؛ ما يرفع الإجمالي إلى 143256.

شرطة الرياض تطيح بثلاثة سودانيين متورطين بالترويج لبيع عملات نقدية مزيفة

ألقت شرطة الرياض القبض على 3 وافدين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة.

«الشورى» يبحث مشروعين حول نظامي الحدائق العامة والسوق العقارية

بحثت لجنة الحج والإسكان والخدمات في مجلس الشورى، مقترحين مقدمين من أعضائها؛ هما: مشروع نظام الحدائق العامة في المملكة، ومشروع نظام السوق العقارية.

بعد صدور نتائج الأهلية.. ماذا تفعل إذا كنت غير مؤهل لدعم حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية الاعتراض على نتائج الأهلية للدورة «32»، بعد صدورها في مطلع شهر يوليو الجاري.

بعد ضبط 2144 مركبة.. تعرف على غرامة الوقوف مكان ذوي الإعاقة

ضبطت الإدارة العامة للمرور 2144 مركبة مخالفة، مساء أمس الجمعة، ضمن حملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة.

7 شروط من المرور لإصدار رخصة قيادة خصوصية.. تعرف عليها

حددت الإدارة العامة للمرور 7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصية، من أبرزها ألا يكون الشخص مدانًا بحكم قصائي بتعاطي المخدرات أو تروجيها أو حيازتها.

الشيخ المنيع يوضح حكم إهداء ثواب قراءة القرآن للوالدين

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أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، حكم ختم القرآن وإهداء ثوابه للوالدين أو الأقارب، مشيرًا إلى أنه «لا بأس في ذلك».

فلكية جدة: العملاق وسيد الخواتم يزينان سماء الوطن العربي في يوليو

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيتم رصد كوكبي المشترى (العملاق) وزحل (سيد الخواتم) بسماء الوطن العربي، طوال شهر يوليو الجاري، بعد غروب الشمس وبداية الليل.

«الحصيني»: أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بالمملكة

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق بالمملكة، مشيرًا إلى هبوب محتمل لرياح بين متوسطة إلى شبه قوية على الساحلين الغربي والشرقي.

بعد تداول فيديو «تقزيم الأشجار».. أمانة الرياض ترد: «الموقع ليس تابعًا لنا»

أوضحت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، حقيقة ما تم تداوله من فيديو حول تقزيم الأشجار، مشيرًا إلى أنها ملتزمة بعدم تقزيم الأشجار نهائيًّا وفقًا لتعميم بهذا الشأن.

بالتفاصيل.. ضوابط ومواصفات تظليل المركبات.. المسموح والممنوع

أوضح المرور السعودي مواصفات تظليل المركبات، فيما يتعلق بالأجزاء المسموح بتظليلها، وأنه ممنوعٌ نهائيًّا وضع أي تظليل على الزجاج الأمامي أو الخلفي للمركبة في كل الحالات.

اعتماد 4 عقود لتطوير خدمات النظافة العامة في المدينة المنورة

كشف أمين منطقة المدينة المنورة المهندس «فهد بن محمد البليهشي» عن اعتماد 4 عقود جديدة لتطوير وتحسين خدمات النظافة العامة للمدينة المنورة والضواحي التابعة لها، ولمدة 5 سنوات بمبلغ يقارب 894 مليون ريال.

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