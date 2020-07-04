بالتفصيل.. كل ما تريد معرفته عن ضريبة القيمة المضافة.. وسبب تطبيقها في هذا التوقيت

بدأت الهيئة العامة للزكاة والدخل، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على جميع السلع والخِدْمات الخاضعة لها، بداية من أول يوليو الجاري.

وجاءت هذه الخطوة لتكون واحدة من الإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لحماية الاقتصاد الوطني ومساعدته على تجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

وانشغل كثير من السعوديين على مدار الأيام الماضية بالتساؤل حول ماهية ضريبة القيمة المضافة، والجدوى من تطبيقها، ولماذا يتم رفعها من 5% إلى 15% في هذا التوقيت بالذات. وفي هذا التقرير نحاول الإجابة على مثل هذه التساؤلات وغيرها.

السلع والمنتجات الخاضعة

بدايةً، يجب الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة، هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، أخذًا في الاعتبار أن تلك الضريبة تطبق في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم؛ حيث تُعد مصدر دخل أساسيًّا يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج، مرورًا بالتوزيع حتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

التزام المملكة بالاتفاقيات

أما لماذا يتم تطبيقها في هذا التوقيت، فتشير هيئة الزكاة والدخل، إلى أنه «في يونيو 2016، وافقت دول مجلس التعاون الخليجي على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول المجلس، وصادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة في فبراير ٢٠١٧، جمادى الأولى ١٤٣٨هـ».

وفي هذا الإطار، التزمت المملكة بتطبيق تلك الضريبة بنسبة 5% بدءًا من 1 يناير 2018 (14 ربيع الثاني ١٤٣٩هـ)، وخلال الأول من يوليو 2020م، تم تطبيق قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها.

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الزكاة والدخل تتولى التحصيل

تتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية؛ وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وقد دخل قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2020، على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية؛ وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ/638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، المتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.

ودعت «الهيئة العامة للزكاة» جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة؛ وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة بالتطبيق من خلال الرابط: https://bit.ly/3icij2i.

4 عناصر يجب الاطلاع عليها

وحثت الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي: اسم المتجر، وتاريخ الشراء، والرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توافر تلك العناصر؛ وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن الأنظمة الضريبية في المملكة والامتثال لأحكامها، إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو التواصل مع الهيئة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو عبر حساب الهيئة الخاص بالعناية بالعملاء في تويتر (@GAZT_CARE).

وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الخدمات والمنتجات الخاضعة لتلك الضريبة ، ولكن الدولة تكفَّلت بتحمُّلها نيابةً عن المواطنين. وهذه الخدمات هي (التعليم الأهلي الخاص – شراء المسكن الأول للمواطن بما لا يزيد عن 850 ألف ريال–ـ الرعاية الصحية في المراكز الخاصة).

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