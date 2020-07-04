«وزارة الصحة» تعلن خريطة إصابات كورونا.. والرياض تتصدر بـ360 حالة

تصدَّرت مدينة الرياض أعداد إصابات كورونا الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة اليوم السبت، مسجلة 360 حالة من أصل 4128 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتم تسجيل 315 حالة في الدمام، و217 في الهفوف، و214 في القطيف، و212 في مكة المكرمة، و204 في الطائف، و201 في خميس مشيط، و175 في المبرز، و169 في جدة.

و151 في الخبر، و142 في المدينة المنورة، و140 في الظهران، و125 في أبها، و107 في الخرج، و104 في بيشة، و90 في نجران، و71 في بريدة، و67 في حفر الباطن.

و61 في أحد رفيدة، و46 في العيون، و44 في تبوك، و43 في حائل، و42 في وادي الدواسر، و39 في عنيزة، و36 في النماص، و32 في كل من: الجبيل وصفوى وشرورة، و28 في كل من: سبت العلاية والسليل.

و26 في ظهران الجنوب، و24 في تنومة، و23 في صبيا، و22 في كل من: بللسمر والجفر، و21 في وادي بن هشبل، و20 في:بقيق، و19 في كل من: سكاكا وراس تنورة، و18 في كل من: أبو عريش والمذنب.

و15 في سراة عبيدة، و14 في الخفجي، و13 في جازان، و12 في صامطة، و11 في حوطة سدير، و10 في كل من: عرعر والمجمعة وعيون الجواء وثادق، و9 في كل من: عريعرة وحوطة بني تميم.

و8 في كل من: المحاني وينبع ورنية ويدمة وأحد المسارحة، و7 في كل من: الرس وبيش وتثليث ورجال ألمع والبشائر، و6 في كل من: الدرب والمندق وتربة، و5 في كل من: رياض الخبراء والليث وقرية العليا.

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و4 في كل من: الدائر وبارق والعيدابي وحبونا والزلفي وضرما والعقيق وثريبان، و3 في كل من: بطحاء والطوال وخباش والقوارة والرين والرويضة ومحايل ونمرة وضرية والقنفذة والعلا، والقويعية والبكيرية والنعيرية.

وتم تسجيل حالتي إصابة بكورونا في كل من: موقق والموسم وبدر الجنوب والعارضة وتبالة والمخواة والقوز والحناكية وحريملاء، وخيبر ووادي الفرع والبقعاء واضم ورفحاء الوجه وضباء.

وتم تسجيل حالة واحدة في كل من: بلجرشي وقلوة وميقوع والعيص ومهد الذهب والأسياح والبدائع والنبهانية والقريات والمظيلف والخرمة والمويه والسحن وظلم وميسان والقحمة ومليجة والحرث والشنان والذيبة والشملي والقيصومة وسيهات وسلوى وثار وشقراء.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.

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