ضبط مسلح هارب بنقل «دينا» في خميس مشيط

ألقت دوريات الأمن بمحافظة خميس مشيط، القبض على شخص مسلح قام بإطلاق النار على المركبات بالطريق.

وقال حساب سناب الداخلية، إن الدوريات الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بقيام شخص يقود مركبة نقل «دينا» بإطلاق النار على المركبات بالطريق، وبعد مباشرة البلاغ حاول الهروب، معرّضًا نفسه والمارة للخطر.

وأضاف أن الدوريات الأمنية تابعته على إحدى الطرق الرئيسية وتمكنت من إيقافه والقبض عليه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على سـلاح من نوع مسدس وخمس طلقات نارية، واتضح أنه بحالة غير طبيعية.