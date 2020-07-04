تجمّع شبابي ينقل فيروس كورونا من مصاب إلى ٩ من أصدقائه

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قصة واقعية لكيفية تسبُّب الاستهتار في انتشار العدوى بفيروس كورونا، مُشيرة إلى أن أحد الشباب تسبب بنقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمّع شبابي.

وتضمن التقرير اليومي لوزارة الصحة، القصة التي جاء فيها: بسبب عدم التزامه بالعزل المنزلي بعد مخالطته لحالة مؤكدة، شاب ينقل العدوى لـ 9 من أصدقائه خلال تجمّع شبابي، اثنان من المصابين يعانيان من أمراض مزمنة أحدهما حالته الصحية حرجة.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 205929 حالة، وكشفت الوزارة عن تسجيل 2642 حالات تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 143256 حالة، كما أكدت «الصحة» تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.