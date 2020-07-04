حملات مكثفة على الأسواق التجارية وقاعات الأفراح ومحلات الحلاقة في الشرقية

كثفت أمانة المنطقة الشرقية حملاتها الرقابية على المحلات والأسواق التجارية، وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات؛ للتأكد من تطبيقها البروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية والحلاقة للأطفال والمطاعم والمقاهي وبروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن «بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات ركزت على لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات وارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين، ووضعها في أماكن بارزة، والتهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، إلى جانب الاحتفاظ بسجل خاصّ بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب».

ولفت الصفيان، إلى «حرص البروتوكولات أيضًا على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد، وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية، خاصة المكيفات بشكل دوري، وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات».

وحسب الصفيان، «ركزت البروتوكولات على ألا يزيد عدد الحضور عن ٥٠ فردًا، ووضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، وتنظيم الطاولات بشكل يضمن ذلك، ووضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستعمالات، وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي».

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أما أبرز بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية، فتتركز على «منع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات إلى تلك المحلات، وتوفير المطهرات والمعقمات في جميع أرجاء المحلات وفحص درجة الحرارة للعملاء وللعاملين قبل دخول المحل، والحرص على توفير أدوات السلامة والوقاية وتعقيم المحلات بين حين وآخر، وحفظ بيانات العملاء حتى يسهل الرجوع إليها في التقصي الوبائي».

وأضاف الصفيان، أن «بروتوكولات المطاعم والمقاهي حُدِّثت لتشمل السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لعرض الترفيه؛ بشرط أن تكون مساحتها تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي، مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية».

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