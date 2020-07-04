السعودية اليوم / بلدية الوجه تكثف جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية



الوجه 13 ذو القعدة 1441هـ الموافق 04 يوليو 2020 واس

أتلفت بلدية محافظة الوجه 42 كيلو جراما من المواد الغذائية الفاسدة بعد قيام 102 جولة خلال الأسبوع الماضي ، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية.

وأوضح مدير الخدمات العامة بالبلدية عبدالله بن محمد الكعابنة أن الفرق الرقابية رصدت عدداً من المخالفات الصحية ، فيما أغلق محل مخالف للاشتراطات الصحية و المهنية ، مشيرا إلى أن المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت تنوعت بين تدني مستوى النظافة العامة، ومواد منتهية الصلاحية.

يذكر أن الجولات التفتيشية شملت العديد من المنشآت الغذائية والتجارية والمنشآت المتعلقة بالصحة العامة.

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19:18ت م

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