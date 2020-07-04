السعودية اليوم / بلدية رفحاء تخالف 35 مرفقاً .. وذبح 786 رأساً من الأنعام في المسلخ البلدي خلال أسبوع



رفحاء 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

رصدت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال جولات مراقبيها في الأسبوع الجاري 35 مخالفة، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، كما صادرت 22 كيلو جراماً من المواد الغذائية.

وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية؛ ضمن حملة "غذاؤكم أمانة " ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار

من جانب آخر كشفت البلدية أن عدد المذبوحات من الأغنام خلال الأسبوع الجاري بلغت 763 ذبيحة ، ومن الإبل 23، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

// انتهى //

19:08ت م

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رفحاء 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسرصدت بلدية محافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية خلال جولات مراقبيها في الأسبوع الجاري 35 مخالفة، وطُبّقت لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المخالفين، كما صادرت 22 كيلو جراماً من المواد الغذائية.وأكدت البلدية مواصلة تكثيف جولاتها الرقابية والوقائية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية؛ ضمن حملة "غذاؤكم أمانة " ، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وسلامة الغذاء والمنتجات والتزام البائعين وأصحاب المحلات بتطبيق الاشتراطات الصحية؛ لجعل البيئة آمنة وسليمة للمتسوقين.من جانب آخر كشفت البلدية أن عدد المذبوحات من الأغنام خلال الأسبوع الجاري بلغت 763 ذبيحة ، ومن الإبل 23، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.// انتهى //19:08ت م0081

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