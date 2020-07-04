السعودية اليوم / الصحة: تسجيل (4128) حالة مؤكدة جديدة وإجمالي الفحوص المخبرية يبلغ (1823763) فحص



الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (4128) حالة مؤكدة جديدة لفيروس

وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (4128) حالة، 37% من الحالات للإناث، و63% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.

وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (360) حالة، والدمام (315) حالة، والهفوف (217) حالة، والقطيف (214) حالة، ومكة المكرمة (212) حالة، والطائف (204) حالة، وخميس مشيط (201) حالة، والمبرز (175) حالة، وجدة (169) حالة، والخبر (151) حالة، والمدينة المنورة (142) حالة، والظهران (140) حالة، وأبها (125) حالة، والخرج (107) حالة، وبيشة (104) حالة، ونجران (90) حالة، وبريده (71) حالة، وحفر الباطن (67) حالة، وأحد رفيدة (61) حالة، والعيون (46) حالة، وتبوك (44) حالة، وحائل (43) حالة، ووادي الدواسر (42) حالة، وعنيزة (39) حالة، والنماص (36) حالة، والجبيل (32) حالة، وصفوى (32) حالة، وشروره (32) حالة، وسبت العلايا (28) حالة، والسليل (28) حالة، وظهران الجنوب (26) حالة، وتنومة (24) حالة، وصبيا (23) حالة، والجفر (22) حالة، بللسمر (22) حالة، وادي بن هشبل (21) حالة، وبقيق (20) حالة، وسكاكا (19) حالة، ورأس تنورة (19) حال، والمذنب (18) حالات، وأبو عريش (18) حالات، والخفجي (14) حالات، وجازان (13) حالات، وصامطة (12) حالات، وحوطة سدير (11) حالات، وعيون الجواء (10) حالات، وعرعر (10) حالات، والمجمعة (10) حالات، وثادق (10) حالات، وعريعرة (9) حالات، وحوطة بني تميم (9) حالات، وينبع (8) حالات، والمحاني (8) حالات، ورنية (8) حالات، وأحد المسارحة (8) حالات، ويدمة (8) حالات، والرس (7) حالات، ورجال ألمع (7) حالات، والبشائر (7) حالات، وتثليث (7) حالات، وبيش (7) حالات، والمندق (6) حالات، وتربة (6) حالات، والدرب (6) حالات، رياض الخبراء (5) حالات، قرية العليا (5) حالات، والليث (5) حالات، والعقيق (4) حالات، وثريبان (4) حالات، وبارق (4) حالات، والعيدابي (4) حالات، والدائر (4) حالات، وحبونا (4) حالات، والزلفي (4) حالات، وضرماء (4) حالات، والعلا (3) حالات، والبكيرية (3) حالات، والقوارة (3) حالات، وضرية (3) حالات، والقنفذة (3) حالات، ونمرة (3) حالات، ومحايل عسير (3) حالات، والنعيرية (3) حالات، والبطحاء (3) ، والطوال (3) ، خباش (3) ، القويعية (3) ، الرين (3) ، ورويضة العرض (3) وطبرجل حالتان، ووادي الفرع حالتان، والحناكية حالتان، وخيبر حالتان، ومنفذ الحديثة حالتان، والقوز حالتان، وام الدوم حالتان، وتبالة حالتان، وبقعاء حالتان، ومقق حالتان، والموسم حالتان، وأظم حالتان، وبدر الجنوب حالتان، ورفحاء حالتان، وحريملاء حالتان، والوجه حالتان ، وضباء حالتان ، وقلوة حالتان ، وميقوع حالتان ، والعيص حالتان ، وحالة واحدة في كل من العارضة ، بالجرشي ، قلوة ، ميقوع ، العيص ، مهد الذهب ، الأسياح ، البائع ، النبهانية ، القريات ، المظيلف ، خرمة ، المويه ، السحن ، ظلم ، ميسان ، القحمة ، مليجه ، سلوى ، سيهات ، القيصومة ، الشملي ، الذيبية ، الشنان ، الحرث ، ثار ، شقراء

وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (52135) فحص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1823763) فحص.

وأشارت الى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت ( 11091409) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها ( 5889330 ) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي(525470 ) حالة.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

// انتهى //

18:52ت م

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الرياض 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة اليوم عن تسجيل (4128) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (205929) حالات، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (60815) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2295) حالة حرجة،كما سجلت عدد ( 2642) حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (143256) حالة،وبلغ عدد الوفيات (1858) حالة، بإضافة (56) حالة وفاة جديدة.وقالت بأن الحالات المسجلة وعددها (4128) حالة، 37% من الحالات للإناث، و63% ذكور وبلغت نسبة كبار السن في الحالات المسجلة اليوم 4%، والأطفال 10%، والبالغين 86%.وذكرت بأن الحالات الجديدة التي سجلت توزعت في عدد من المدن وهي: الرياض (360) حالة، والدمام (315) حالة، والهفوف (217) حالة، والقطيف (214) حالة، ومكة المكرمة (212) حالة، والطائف (204) حالة، وخميس مشيط (201) حالة، والمبرز (175) حالة، وجدة (169) حالة، والخبر (151) حالة، والمدينة المنورة (142) حالة، والظهران (140) حالة، وأبها (125) حالة، والخرج (107) حالة، وبيشة (104) حالة، ونجران (90) حالة، وبريده (71) حالة، وحفر الباطن (67) حالة، وأحد رفيدة (61) حالة، والعيون (46) حالة، وتبوك (44) حالة، وحائل (43) حالة، ووادي الدواسر (42) حالة، وعنيزة (39) حالة، والنماص (36) حالة، والجبيل (32) حالة، وصفوى (32) حالة، وشروره (32) حالة، وسبت العلايا (28) حالة، والسليل (28) حالة، وظهران الجنوب (26) حالة، وتنومة (24) حالة، وصبيا (23) حالة، والجفر (22) حالة، بللسمر (22) حالة، وادي بن هشبل (21) حالة، وبقيق (20) حالة، وسكاكا (19) حالة، ورأس تنورة (19) حال، والمذنب (18) حالات، وأبو عريش (18) حالات، والخفجي (14) حالات، وجازان (13) حالات، وصامطة (12) حالات، وحوطة سدير (11) حالات، وعيون الجواء (10) حالات، وعرعر (10) حالات، والمجمعة (10) حالات، وثادق (10) حالات، وعريعرة (9) حالات، وحوطة بني تميم (9) حالات، وينبع (8) حالات، والمحاني (8) حالات، ورنية (8) حالات، وأحد المسارحة (8) حالات، ويدمة (8) حالات، والرس (7) حالات، ورجال ألمع (7) حالات، والبشائر (7) حالات، وتثليث (7) حالات، وبيش (7) حالات، والمندق (6) حالات، وتربة (6) حالات، والدرب (6) حالات، رياض الخبراء (5) حالات، قرية العليا (5) حالات، والليث (5) حالات، والعقيق (4) حالات، وثريبان (4) حالات، وبارق (4) حالات، والعيدابي (4) حالات، والدائر (4) حالات، وحبونا (4) حالات، والزلفي (4) حالات، وضرماء (4) حالات، والعلا (3) حالات، والبكيرية (3) حالات، والقوارة (3) حالات، وضرية (3) حالات، والقنفذة (3) حالات، ونمرة (3) حالات، ومحايل عسير (3) حالات، والنعيرية (3) حالات، والبطحاء (3) ، والطوال (3) ، خباش (3) ، القويعية (3) ، الرين (3) ، ورويضة العرض (3) وطبرجل حالتان، ووادي الفرع حالتان، والحناكية حالتان، وخيبر حالتان، ومنفذ الحديثة حالتان، والقوز حالتان، وام الدوم حالتان، وتبالة حالتان، وبقعاء حالتان، ومقق حالتان، والموسم حالتان، وأظم حالتان، وبدر الجنوب حالتان، ورفحاء حالتان، وحريملاء حالتان، والوجه حالتان ، وضباء حالتان ، وقلوة حالتان ، وميقوع حالتان ، والعيص حالتان ، وحالة واحدة في كل من العارضة ، بالجرشي ، قلوة ، ميقوع ، العيص ، مهد الذهب ، الأسياح ، البائع ، النبهانية ، القريات ، المظيلف ، خرمة ، المويه ، السحن ، ظلم ، ميسان ، القحمة ، مليجه ، سلوى ، سيهات ، القيصومة ، الشملي ، الذيبية ، الشنان ، الحرث ، ثار ، شقراءوفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة فقد تم إضافة فحوص جديدة بعدد (52135) فحص جديد ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى (1823763) فحص.وأشارت الى أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت ( 11091409) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها ( 5889330 ) حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي(525470 ) حالة.ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.وجدّدت "الصحة" التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، إستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الإتصال برقم مركز (937) للإستشارات والإستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الإستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والإستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.// انتهى //18:52ت م0078

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