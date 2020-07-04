السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يدشن مشروع مستشفى الإبل غدًا بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال



بريدة 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

يدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم غداً، مشروع مستشفى الإبل التابع لمجموعة سلام البيطرية , بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي .

ويعد المستشفى الأكبر على مستوى العالم في تخصص علاجات وأبحاث الإبل.

وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سلام البيطرية راشد بن عساف العجمي على أن تدشين سمو أمير منطقة القصيم وزيارته للمستشفى تشمل جولة تفقدية لنقاط العلاج ومراكز الأبحاث والسعة العلاجية للمستشفى , بالإضافة إلى ما يحويه من خدمات صحية عند حدوث إصابات أو مرض للإبل , مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه لجميع أبناء المنطقة في كل مشروع تنموي خادم للمنطقة وأبنائها , سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.

يذكر أن مستشفى الإبل بمنطقة القصيم أنشئ بتكلفة تزيد عن 100 مليون ريال , على مساحة قدرها 70 ألف متر , ويستوعب علاج أكثر من 4000 مطية في وقت واحد ويشمل العديد من التقنيات لتعزيز الإنتاج ومراكز الأبحاث ومسببات الأمراض , ويعمل به العديد من الخبراء في مثل هذا المجال , لتعزيز العديد من الخدمات لملاك الإبل على مستوى المملكة.

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18:20ت م

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