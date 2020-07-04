السعودية | الحرس الوطني: لا صحة لـ منشور إعلان وظائف بالقطاع الغربي

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الحرس الوطني: لا صحة لـ منشور إعلان وظائف بالقطاع الغربي والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق _ الرياض
نفت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله في منشور يفيد بإعلان استقبال طلبات الوظائف يدويًّا في القطاع الغربي، وأن التقديم يبدأ من تاريخ 11/ 11 بمركز التجنيد ببحرة من الساعة 5 فجرًا لمدة أسبوع.
وقالت وزارة الحرس الوطني، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إنه لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، علمًا أن الإعلان عن الوظائف لا يتم إلا عن طريق منصاتنا الرسمية.
وأضافت وزارة الحرس الوطني: “نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط”.
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