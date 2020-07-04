شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع نظيره الصيني العلاقات الثنائية والان نبدء بالتفاصيل

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً اليوم، من معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. وتم خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة لاستعراض التطورات الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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