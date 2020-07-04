مؤشر بياني يحدد مستوى خطورة الإصابة بـ كورونا

2020-07-04

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

أصدرت جمعية تكساس الطبية الأمريكية المؤشر البياني الذي يقدم إيضاحات مفصلة عن مستوى خطورة الإصابة بفيروس كورونا، قياسًا بالفعاليات اليومية.

ورأى استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور مروان محمد، أن التصنيف البياني لمؤشر خطورة الإصابة صحيح؛ إذ إن الخطورة تزداد أكثر وفقًا لنسب التجمعات ومدى تقيد الأفراد بالاشتراطات الصحية، فمثلًا الذهاب إلى الملعب الذي يحتضن ٥٠٠ من الجمهور وتكون نسبة المخالطة كبيرة فإنه في حالة عدم ارتداء الكمامة فإن فرص انتقال العدوى من المصاب إلى السليم تكون عالية جدًّا، سواء برذاذ العطاس أو المصافحة وما شابه ذلك، فيما نجد مثلًا انخفاض نسبة العدوى في محطة الوقود عند تعبئة الوقود.

وأكد الدكتور محمد، على ضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي؛ لكونهما أهم عناصر الوقاية في جميع المواقع ذات الأنشطة الاجتماعية.

منظمة الصحة تحذر:

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من سلوكيات ضارة أثناء ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. إذ وجهت بعدم ارتداء القناع الرطب أو الممزق أو الفضفاض.

وحذرت من ارتداء الكمامة على الفم فقط دون الأنف أو العكس.

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كما دعت إلى عدم لمس الكمامة أو تحريكها من مكانها أثناء الحديث مع الآخرين، أو أي تصرف يستلزم وضع اليد عليها، وطالبت بوضع الكمامات المستعملة بعيدًا عن متناول الأطفال واستعمالها.

مرة واحدة فقط:

فيما أوضحت المنظمة العالمية أهم التوجيهات حول كيفية ارتدائها بشكل سليم، نبهت إلى أن هذا وحده لا يكفي لحمايتك من الإصابة بكوفيد 19.

وشددت على أهمية غسل اليدين قبل لمس الكمامة وارتدائها، والتأكد من خلوها من أي شوائب أو تشققات.

الجانب الملون للخارج:

وأكدت على ضرورة وضعها بالطريقة الصحيحة، حيث يكون المعدن إلى الاتجاه العلوي عند الأنف والضغط عليه لإحكام إغلاقه، كما أن الجانب الملون يوجه للخارج.

وجددت الصحة التأكيد على أهمية أن يغطي القناع الأنف والفم والذقن بشكل كامل، وتجنب ترك فراغات على الجوانب وعدم لمسها عند ارتدائها بشكل متكرر.

ودعت إلى إزالتها من خلف الأذنين ورميها مباشرة في القمامة دون لمسها للجسم مطلقًا، وثم غسل اليدين بشكل جيد.

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