الحرس الوطني: لا صحة لـ منشور إعلان وظائف بالقطاع الغربي #عاجل

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله في منشور يفيد بإعلان استقبال طلبات الوظائف يدويًّا في القطاع الغربي، وأن التقديم يبدأ من تاريخ 11/ 11 بمركز التجنيد ببحرة من الساعة 5 فجرًا لمدة أسبوع.

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وقالت وزارة الحرس الوطني، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إنه لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، علمًا أن الإعلان عن الوظائف لا يتم إلا عن طريق منصاتنا الرسمية.

وأضافت وزارة الحرس الوطني: “نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط”.

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