- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم الحرس الوطني: لا صحة لـ منشور إعلان وظائف بالقطاع الغربي #عاجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحرس الوطني: لا صحة لـ منشور إعلان وظائف بالقطاع الغربي #عاجل
أهابت بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفت وزارة الحرس الوطني، اليوم السبت، صحة ما تم تداوله في منشور يفيد بإعلان استقبال طلبات الوظائف يدويًّا في القطاع الغربي، وأن التقديم يبدأ من تاريخ 11/ 11 بمركز التجنيد ببحرة من الساعة 5 فجرًا لمدة أسبوع.
وقالت وزارة الحرس الوطني، في بيان عبر حسابها في “تويتر”: إنه لا صحة لما تم تداوله في هذا المنشور، علمًا أن الإعلان عن الوظائف لا يتم إلا عن طريق منصاتنا الرسمية.
وأضافت وزارة الحرس الوطني: “نهيب بالجميع أخذ المعلومة من مصدرها الموثوق فقط”.
جديد الأخبار
المزيد
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الوطني: لا صحة لـ منشور إعلان وظائف بالقطاع الغربي #عاجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.