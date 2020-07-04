بالفيديو.. تعرف على عقوبات التهرب الزكوي والضريبي

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن العقوبات المستحقة في حالة التهرب الزكوي والضريبي.

وأوضحت الزكاة والدخل، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أن التهرب الزكوي أو الضريبي يعني اللعب بالحسابات والفواتير وإخفاء بعض الفواتير بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المدفوعة.

عقوبات تصل لأضعاف السلعة نفسها:

وأضافت الهيئة أن عقوبة التهرب كبيرة تصل لأضعاف السلعة نفسها، وتشمل العقوبات ما يلي:

أولًا: ضريبة الدخل بنسبة 25% من فرق الضريبة الناتجة عن الغش.

ثانيًا: ضريبة القيمة المضافة والسلع الانتقائية تصل لـ3 أضعاف قيمة السلعة محل التهرب.

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مكافأة الإبلاغ عن التهريب الضريبي:

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل أوضحت، في وقت سابق، قيمة المكافأة التي يحصل عليها كل من يقوم بالإبلاغ عن التهرب الضريبي خاصة ما يتعلق بالتهرب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأشارت الهيئة إلى أن مكافأة التبليغ تدفع بنسبة لا تتجاوز 2.5% من المبالغ والغرامات المحصلة وبحد أدنى ألف ريال وبحد أقصى مليون ريال.

وكان المتحدث باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، حمود الحربي، كشف في وقت سابق عن السلع التي يتم عليها تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتلك المستثناة منها بعد زيادة الضريبة من 5 إلى 15%.

وأشار الحربي إلى أن زيادة ضريبة القيمة المضافة ستطبق على كل السلع المحلية والمستوردة الخاضعة للضريبة.

وأوضح أن الخدمات والسلع المُستثناة من ضريبة الـ15% هي نفسها التي كانت معفاة من الضريبة في السابق مثل بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، وخدمات النقل الدولي وبعض الخدمات المالية.

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