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أُصيب طبيب طوارئ بمستشفى الملك فهد بالباحة، بفيروس كورونا "كوفيد-١٩" وأظهر التحليل إيجابية النتيجة كحالة مؤكدة جديدة.
وقال الإعلامي منصور الغامدي لـ"الخليج 365": "تأكدت إصابة شقيقي الدكتور أحمد، طبيب طوارئ بمستشفى الملك فهد بالفيروس بعد ظهور الأعراض عليه منذ قرابة 4 أيام، كالزكام ثم فقدان حاستي الشم والتذوق والتي أكدها التحليل الذي ظهر اليوم إيجابياً".
وأضاف: "ولأن شقيقي ضمن أبطال الجيش الأبيض في وزارة الصحة بمستشفى الملك فهد الذي خُصص لاستقبال حالات كورونا بالمنطقة، فقد عزل نفسه منذ بداية الجائحة في إحدى الشقق السكنية ولَم يخالط أحداً أو يزور العائلة، والذي كان يتواصل معنا ومع والدته عبر الاتصال المرئي فقط منذ قرابة 4 أشهر، ولايزال الآن في شقته يقضي فترة العزل المنزلي وحالته مستقرة".
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 06:28 PM
يعمل طبيباً للطوارئ في مستشفى الملك فهد
أُصيب طبيب طوارئ بمستشفى الملك فهد بالباحة، بفيروس كورونا "كوفيد-١٩" وأظهر التحليل إيجابية النتيجة كحالة مؤكدة جديدة.
وقال الإعلامي منصور الغامدي لـ"الخليج 365": "تأكدت إصابة شقيقي الدكتور أحمد، طبيب طوارئ بمستشفى الملك فهد بالفيروس بعد ظهور الأعراض عليه منذ قرابة 4 أيام، كالزكام ثم فقدان حاستي الشم والتذوق والتي أكدها التحليل الذي ظهر اليوم إيجابياً".
وأضاف: "ولأن شقيقي ضمن أبطال الجيش الأبيض في وزارة الصحة بمستشفى الملك فهد الذي خُصص لاستقبال حالات كورونا بالمنطقة، فقد عزل نفسه منذ بداية الجائحة في إحدى الشقق السكنية ولَم يخالط أحداً أو يزور العائلة، والذي كان يتواصل معنا ومع والدته عبر الاتصال المرئي فقط منذ قرابة 4 أشهر، ولايزال الآن في شقته يقضي فترة العزل المنزلي وحالته مستقرة".
، "كورونا" يصيب أحد أبطال "الجيش الأبيض" بالباحة ،
المصدر : الخليج 365
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