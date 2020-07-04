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سجّل لبنان، اليوم، 25 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 14 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و11 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1855 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2531 فحصًا PCR الخاص بالفيروس، فيما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 35، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1304.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 06:14 PM
ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1304لبنان: 25 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سجّل لبنان، اليوم، 25 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 14 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و11 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1855 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2531 فحصًا PCR الخاص بالفيروس، فيما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 35، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1304.
، لبنان: 25 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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