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لبنان: 25 إصابة جديدة بـ"كورونا"

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محمد بن مسعود - الدمام - ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1304

سجّل لبنان، اليوم، 25 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "" المستجد، 14 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و11 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1855 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2531 فحصًا PCR الخاص بالفيروس، فيما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 35، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1304.

04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 06:14 PM

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ارتفاع عدد حالات الشفاء إلى 1304

لبنان: 25 إصابة جديدة بـ"كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)

سجّل لبنان، اليوم، 25 إصابة جديدة أُثبتت مخبرياً بفيروس "كورونا" المستجد، 14 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مصابين، و11 من الوافدين مؤخّراً من الخارج، مما رفع عدد الإصابات إلى 1855 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ 24 الماضية شهدت إجراء 2531 فحصًا PCR الخاص بالفيروس، فيما استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 35، وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 1304.

الكلمات المفتاحية

، لبنان: 25 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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