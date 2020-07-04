٦٩٤ حالة كورونا جديدة في عسير

2020-07-04

متابعات الخليج 365 - محمد الغبيشي - عسير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل ٦٩٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في منطقة عسير.

حالات كورونا في عسير:

وأوضحت الوزارة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في عدد من مدن ومحافظات ومراكز عسير، حيث سجلت خميس مشيط ٢٠١ حالة ، وأبها ١٢٥ حالة ، وبيشة ١٠٤ حالة ، وأحد رفيدة ٦١ حالة ، والنماص ٣٦ حالة ، وسبت العلاية ٢٨ حالة ، وظهران الجنوب ٢٦ حالة ، وتنومة ٢٤ حالة ، وبللسمر ٢٢ حالة ، ووادي بن هشبل ٢١ حالة ، وسراة عبيدة ١٥ حالة ، ورجال المع ٧ حالات ، و البشائر ٧ حالات ، وتثليث ٧ حالات ، و بارق ٤ حالات ، و محايل ٣ حالات ، و تباله حالتان ، و القحمة حالة واحدة .

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إجمالي حالات كورونا في عسير

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة عسير حتى اليوم ٨٦٨١ إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي٣٨٦٥ حالة، فيما سجلت الوفيات ١٩حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة ٤٧٩٧ حالة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (٤١٢٨) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (٢٦٤٢) حالة.

إجمالي حالات كورونا في السعودية

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (٢٠٥٩٢٩) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (١٤٣٢٥٦) حالة.

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