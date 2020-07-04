103 حالات كورونا جديدة في جازان والإجمالي 2735

2020-07-04

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد- جازان

ارتفعت حصيلة كورونا في منطقة جازان اليوم 103 حالات بعدما كشفت وزارة الصحة عن عدد حالات كورونا التي تم رصدها خلال الـ24 ساعة الماضية في كافة مدن ومناطق المملكة.

توزيع حالات كورونا الجديدة في جازان

وأوضحت الصحة، خلال التقرير اليومي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا، والموقع المخصص لمستجدات الفيروس، أن الحالات الجديدة رصدت في 13 مدينة، حيث سجلت جازان 13 إصابة، وصبيا 23 إصابة، وأبو عريش 18 إصابة، وصامطة 12 إصابة، وأحد المسارحة 8 إصابات، وبيش 7 إصابات، والدرب 6 إصابات، والدائر 4 إصابات، والعيدابي 4 إصابات، والطوال 3 إصابات، والموسم إصابتين، والعارضة إصابتين، والحرث إصابة واحدة، من جهة أخرى سجلت منطقة جازان اليوم 37 حالة شفاء، وحالة وفاة في مدينة جازان.

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إجمالي حالات كورونا في جازان

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بمنطقة جازان حتى اليوم 2735 إصابة، فيما بلغ عدد حالات التعافي 1944 حالات، وبلغ عدد الوفيات 32 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 759 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 4128 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بالمملكة إلى 205929 إصابة، وبلغ عدد حالات التعافي 143256 حالة، وبلغ عدد الوفيات 1858 حالة، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 60815 حالة، فيما وصل عدد الحالات الحرجة 2295 حالة.

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