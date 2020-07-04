، "آل سلامة" يشيد بجهود وقرارات قيادة المملكة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا ،

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أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح آل سلامة بقرار الحكومة الرشيدة بِقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تمديد عدد مِن المُبادرات الحكومية؛ لتخفيف آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة مِن المُبادرات التي أُعلنت مِنذُ بِداية الجائحة.
وقال "آل سلامة": "كوني رجل أعمال أشكر القيادة الرشيدة في وقوفها غير المُستغرب ومساعدتها المُستمرة لمد يد العون والدعم الغير مسبوق لما سببه Coved-19مِن آثار اقتصادية سلبية على الشركات والقطاع الخاص، ولكن بالدعم الحاصل مِن الحكومة خفقت مِن وطأة الآثار كثيراً جداً".
وأضاف: "حرص الحكومة على القطاع الخاص وعلى أن تكون المؤسسات والشركات في استقرار هو مشهد لا نراه في دول العالم بأكملها، فنحمد الله أن من علينا بقيادة رشيدة تضع مواطنيها وشعبها واقتصادها في أعينها، وتحرص على أن يكونوا بخير وتُساعدهم وتدعمهم في الأوقات الصعبة".
ووجّه شكره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول على جهودهم في منطقة نجران ودعمهم اللامحدود.
04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 05:52 PM
قال: دعم الشركات والمؤسسات خفف كثيراً من آثار الأزمة
أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة صالح بن حسين آل سلامة، رجل الأعمال الشيخ صالح آل سلامة بقرار الحكومة الرشيدة بِقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في تمديد عدد مِن المُبادرات الحكومية؛ لتخفيف آثار وتداعيات جائحة فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص؛ وذلك لتحقيق الاستفادة الكاملة مِن المُبادرات التي أُعلنت مِنذُ بِداية الجائحة.
وقال "آل سلامة": "كوني رجل أعمال أشكر القيادة الرشيدة في وقوفها غير المُستغرب ومساعدتها المُستمرة لمد يد العون والدعم الغير مسبوق لما سببه Coved-19مِن آثار اقتصادية سلبية على الشركات والقطاع الخاص، ولكن بالدعم الحاصل مِن الحكومة خفقت مِن وطأة الآثار كثيراً جداً".
وأضاف: "حرص الحكومة على القطاع الخاص وعلى أن تكون المؤسسات والشركات في استقرار هو مشهد لا نراه في دول العالم بأكملها، فنحمد الله أن من علينا بقيادة رشيدة تضع مواطنيها وشعبها واقتصادها في أعينها، وتحرص على أن يكونوا بخير وتُساعدهم وتدعمهم في الأوقات الصعبة".
ووجّه شكره لأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير تركي بن هذلول على جهودهم في منطقة نجران ودعمهم اللامحدود.
، "آل سلامة" يشيد بجهود وقرارات قيادة المملكة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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