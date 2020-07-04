، جامعة الطائف تفتح القبول في برامجها للدراسات العليا والدبلوم العالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - إلكترونياً.. حتى يوم الخميس المقبل

أعلنت جامعة الطائف التقديم للراغبين في الالتحاق ببرامجها للدراسات العليا، من خلال فتح باب القبول في أكثر من 20 برنامجا نوعياً للماجستير، ودبلوم عالٍ واحد، وحتى يوم الخميس المقبل الموافق 18 من الشهر نفسه، وذلك عبر بوابة القبول الإلكترونية.

وأوضح عميد الدراسات العليا الدكتور سعد المالكي، في تصريح صحفي، أن من أبرز برامج الماجستير المستحدثة هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتعليم الطبي، والبصمة الوراثية والأدلة الجنائية، والقانون، والدراسات القرآنية المعاصرة.

وبيّن عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف، أن برامج الماجستير المستحدثة تشمل تخصصات: تطبيقات الرياضيات الحاسوبية، التحليل الإحصائي للبيانات، الضوئيات الصناعية، إدارة الأعمال التنفيذي علوم الويب، علم البيانات، القراءات، الفقه، الترجمة، علم النفس التربوي، الإرشاد النفسي، علم نفس النمو، القياس والتقويم، تقنيات التعليم، التربية الخاصة، القيادة التربوية، السياسات التعليمية، المناهج وطرق التدريس، وتعليم اللغة الإنجليزية للناطقين بغيرها.

وأفاد بأن باب القبول سيفتح كذلك للراغبين بالالتحاق ببرامج الدبلوم العالي في الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، الذي تم اعتماده بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات.

وشرح الدكتور "المالكي" أن هناك تقديم برامج الماجستير من كليات العلوم، وإدارة الأعمال، والعلوم الطبية التطبيقية، والحاسبات وتقنية المعلومات، والشريعة والأنظمة، والآداب، والتربية، والهندسة، إضافة إلى مركز اللغة الإنجليزية.

وكشف عميد الدراسات العليا بجامعة الطائف عن إيقاف القبول، استثناءً هذا العام، في برنامج ماجستير تمريض الطوارئ والكوارث، على رغم الإقبال الكبير على البرنامج في العام الماضي، حرصاً من الجامعة على جودة المخرجات، إذ يتطلب البرنامج الممارسة الإكلينيكية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وذلك لمدة يومين في الأسبوع (بواقع 16 ساعة فعلية أسبوعياً)، وسيستأنف القبول بعد تخريج الدفعة الحالية.

وكشف أن عمادة الدراسات العليا أقرت عدداً من الضوابط البديلة لتمكين من تعذر عليهم إجراء اختبار القدرات العامة للجامعيين من التقديم، نظراً للظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، ومراعاةً لمصلحة المتقدمين الراغبين في الالتحاق ببرامج الدراسات العليا.



ونوه الدكتور "المالكي" إلى أن هذه البرامج هي نتاج لمبادرة التحول البرامجي للدراسات العليا (عُليا) في عامها الثاني، التي أطلقتها جامعة الطائف بمشاركة عدد كبير من الوزارات والهيئات والشركات التي شاركت في تصميم وتحكيم البرامج، ومنها وزارة الصحة، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، ومجلس القضاء الأعلى، والهيئة العامة للإحصاء، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وشركة الكهرباء، وشركة سابك، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات السعودية.

وأكد الدكتور "المالكي" أن برامج الماجستير والدبلوم المقدمة من الجامعة تعزز مواءمة مخرجات المنظومة التعليمية مع سوق العمل، واحتياجات القطاعات التنموية والصناعية المختلفة، إذ تضمن توفير برامج مهنية في بعض التخصصات النوعية التي تخدم رؤية المملكة 2030 وسوق العمل، والتركيز على بناء وحصر المهارات العملية لدى المستهدفين، ورفع الكفاءة المهنية لهم بالاستفادة من النظريات والدراسات التحليلية والتطبيقية.