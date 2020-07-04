محمد بن مسعود - الدمام - عيّن عبد الغني الأسدي بدلاً منه أعفى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت) فالح الفياض من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتعيين الفريق الركن عبدالغني الأسدي بدلاً منه. ويشغل "الفياض" المعروف بولائه لإيران المنصب منذ عام 2011. و"الأسدي" عسكري عراقي يحمل رتبة فريق ركن، كان قائد القوات قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو عامين، وفقاً لـ"روسيا اليوم". "الكاظمي" يطيح بمقرب من إيران برئاسة الأمن العراقي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-04 أعفى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت) فالح الفياض من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتعيين الفريق الركن عبدالغني الأسدي بدلاً منه. ويشغل "الفياض" المعروف بولائه لإيران المنصب منذ عام 2011. و"الأسدي" عسكري عراقي يحمل رتبة فريق ركن، كان قائد القوات قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو عامين، وفقاً لـ"روسيا اليوم". Advertisements 04 يوليو 2020 - 13 ذو القعدة 1441 04:56 PM عيّن عبد الغني الأسدي بدلاً منه عيّن عبد الغني الأسدي بدلاً منه أعفى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم (السبت) فالح الفياض من رئاسة جهاز الأمن الوطني، وتعيين الفريق الركن عبدالغني الأسدي بدلاً منه. ويشغل "الفياض" المعروف بولائه لإيران المنصب منذ عام 2011. و"الأسدي" عسكري عراقي يحمل رتبة فريق ركن، كان قائد القوات قيادة العمليات الخاصة في جهاز مكافحة الإرهاب قبل أن يحال إلى التقاعد قبل نحو عامين، وفقاً لـ"روسيا اليوم". ، "الكاظمي" يطيح بمقرب من إيران برئاسة الأمن العراقي ،

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