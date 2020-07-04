شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السعودية تسجل (51) حالة وفاة و (4) ألف إصابة جديدة بـ «كورونا» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:١١ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

أعلنت وزارة الصحة السعودية في التقرير اليومي ،حول مستجدات فيروس كورونا، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 205 الف 929 حالة إصابة .

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كما أعلنت الوزارة ، تسجيل 56 حالة وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 1858حالة وفاة.

وسجلت السعودية اليوم( 2642) حالة تعافي جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 143256حالة.



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