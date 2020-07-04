شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن للمقيمين فى السعودية.. 7 خطوات للتقدم لأداء فريضة الحج هذا العام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السبت ، ٠٤ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣٧ مساءً (أخبار الخليج 365)

بعد إعلان المملكة العربية السعودية قصر الحج في العام الحالي 2020 علي جميع حجاج الداخل فقط بعدد رمزى، وضعت شروطا والتى سوف تكون بضوابط مشددة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية الذين سوف يؤدون فريضة وشعائر الحج، وسوف يتم أخذ اجراءات الطوارئ وإجراءات احترازية للسيطرة على الوضع والحفاظ على سلامة المقيمين في المملكة لمنع انتشار فيرس كورونا المستجد كوفيد19.

وفي سياق متصل فمن الضوابط أن يكون الحج قاصر على من هم دون الـ65 عاماً ومنع كافة من يعانون أمراض مزمنة، بالإضافة إلى فحص طبي سابق قبل وصول المشاعر المقدسة.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وفي ذلك الصدد فمن الشروط المفروضة، عزل منزلى لاحق لأداء المناسك بخلاف متابعة الحجيج أثناء أداء الفريضة، وقامت المملكة العربية السعودية بفتح موقعها الإلكتروني الخاص من أجل سهولة حصول المقيمين داخل الممكلة العربية السعودية على تصاريح الحج 1441.

علي الجانب الأخر فقد جاءت شروط الحج الجديدة بأن كل شخص متقدم لآداء فريضة الحج سيتقدم للقيام بأعمال المسح والفحص للتأكد من عدم إصابته بفيرس كورونا، ويجب أن يكون الشخص المتقدم لآداء مناسك الحج لائق صحيًا وجسديًا وخالي من أي أمراض مزمنة، كما أن الأولوية للحج للذين يعملون في قطاعات الأمن في المملكة العربية السعودية.

وإذا كنت من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وتنطبق عليك الشروط السابقة فيمكنك التقدم لأداء فريضة الحج لهذا العام 1440ه عن طريق الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول على بوابة وزارة الحج والعمرة الالكترونية.

2. تسجيل الدخول إلى موقع المسار الالكترونى لحجاج الداخل.

3. اختار قائمة حجز الخدمات ثم قم باختيار طلب حجز.

4. اختيار عدد الحجاج والمدينة، ثم اختيار برنامج الحج.

5. قم بتصفح البرامج المتاحة ثم قم باختيار أحدها.

6. الان جاء وقت تسجيل الدخول إلى هويات الحجاج وتواريخ الميلاد.

7. وأخيرا قم بتسديد المبلغ المطلوب عن طريق وسيلة السداد المتاحة.





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