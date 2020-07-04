الرياض وجدة والطائف.. تتصدر حالات التعافي الجديدة في المملكة

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن خريطة توزيع حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد البالغ عددها 2643 حالة في المملكة؛ حيث تصدرت الرياض أعلى نسب الشفاء بـ348 حالة، تلتها جدة بـ333 حالة ثم الطائف بـ236 حالة.

كما تمَّ تسجيل (348 في الرياض، و333 في جدة، و236 في الطائف، و223 في الدمام، و159 في المدينة المنورة، و151 في مكة المكرمة، و141 في خميس مشيط، و125 في الهفوف، و105 في القطيف، و103 في الخبر، و82 في صفوى، و68 في المبرز، و60 في أبها، و48 في محايل، و46 في نجران، و44 في الظهران).

وتم تسجيل (30 في أحد رفيدة، و23 في ينبع، و22 في وادي الدواسر، و19 في بيش، و14 في وادي بن هشبل، و14 في الجبيل، و13 في النماص، و12 في شرورة، و11 في جازان، و11 في المجاردة).

كما تم تسجيل (9 في تبوك، و9 في قيا، و8 في حفر الباطن، و7 في سراة عبيدة، و7 في رماح، و7 في الخرج، و6 في الحرجة، و6 في الحناكية، و6 في ظهران الجنوب، و6 في وادي الفرع، و6 في ساجر، و5 في العيون).

وتم تسجيل 4 حالات تعافٍ في كل من (تنومة والمجمعة والمزاحمية 4 والجفر)، و3 حالات في كل من (المضة وحبونا ورابغ وظلم وثادق وتمير والدرعية ورجال ألمع ووثيلان وأم الدوم والسحن وراس تنورة).

وسُجلت حالتان في كل من (الطوال وخباش ورفائع الجمش وبارق والرويضة وحوطة سدير وسكاكا وبريدة والقحمة ورنية والبدع ومهد الذهب وحريملاء وحوطة بني تميم وخيبر وصبيا والليث وتربة 2 ودومة الجندل ورفحا وبللسمر).

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وسُجلت حالة تعاف واحدة في كل من (بدر الجنوب والعارضة وعرعر والباحة وعفيف والمحاني والدلم وأبو عريش والدوادمي وعنيزة والخرمة والبجادية وعيون الجواء وقصيباء ويدمة وأحد المسارحة 1والعويقيلة والعقيق وأملج والعلا وليلى والقويعية والنعيرية وثريبان والقريع).

وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 2643؛ ما يرفع الإجمالي إلى 143.257.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1858 حالة، بعد تسجيل 56 حالة.

وللاطلاع على مزيد من التفاصيل حول المناطق وتوزيع حالات التعافي الجديدة اضغط هنا:

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