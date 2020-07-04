«الأرصاد» تنبه إلى أمطار رعدية على الباحة.. و«الدفاع المدني» يحذر المواطنين

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.. وتستمر حتى الثامنة مساءً
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، إلى هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل (مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها)، مشيرة إلى أنها تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.
وجددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على مرتفعات الباحة.
في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
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