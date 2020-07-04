وزارة الصحة توضح كيفية تجنب استلام رسالة الإصابة بكورونا

جددت وزارة الصحة، اليوم السبت، التأكيد على الالتزام بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي، لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد، (كوفيد 19) ولتجنب استلام رسالة التبليغ بالإصابة.

وقالت الصحة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» لمنصتها التوعوية عش بصحة: «كيف تتجنب هذه الرسالة ؟ كل ما عليك فعله هو التقيد بالإجراءات الوقائية الصحيحة».

وأوردت وزارة الصحة نموذجًا لرسالة التبليغ بالإصابة والتي جاء بها: «عزيزي محمد الـ... صاحب الهوية المنتهية بـ.... وزارة الصحة تبلغك بأنّ نتيجة فحص كورونا كوفيد التي أجريت لك بتاريخ 26-6-2020 إيجابية (مصاب)؛ وذلك لعدم التزامك بالاحترازات الوقائية والتباعد الاجتماعي.

بدوره، قال وكيل وزارة الصحة للخدمات العلاجية الدكتور «طريف الأعمى»، إنَّ المملكة اتخذت خطوات استباقية منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، بتقديم صحة الإنسان كأولوية أولى وجاهزية القطاع الصحي.

وأضاف وكيل الوزارة، بمداخلة لقناة «السعودية»، أن جاهزية القطاع الصحي بطاقة استيعابية جيدة؛ لا تعني أننا نتمنى رؤية مريض في حالة حرجة؛ لذلك نرجو من الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى نخرج من هذه الجائحة.

وأشار إلى أن جهود الجميع في المملكة تضافرت لرفع الطاقة الاستيعابية لأقصى حد ممكن بتوفير الكوادر البشرية، وذلك بتوجيهات من القيادة الرشيدة، حتى ارتفعت الطاقة الاستيعابية بنسبة 25% في ثلاثة أشهر فقط.

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وكشفت وزارة الصحة، أمس الجمعة، عن تسجيل 4193 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 201801، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 140614، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1802 حالة، فيما تم تسجيل 50 حالة وفاة، و2945 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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