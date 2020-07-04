مكة المكرمة.. إصابة طفلة في حادث مروري بـ«حي المحجر»

أصيبت طفلة، اليوم السبت، في حادث مروري في (حي المحجر) بمحافظة جدة، فيما باشرت الجهات المختصة الحادث ونقلت المصابة للمستشفى.

وأفاد الحساب الرسمي للمركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية (911) عبر «تويتر» بوقوع حادث مروري في (حي المحجر) بمحافظة جدة، نتج عنه إصابة طفلة.

وأشار المركز الوطني للعمليات الأمنية إلى أنّ الجهات المختصة باشرت الحادث وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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