7شروط من المرور لإصدار رخصة قيادة خصوصي.. تعرف عليها

حددت الإدارة العامة للمرور 7 شروط لإصدار رخصة قيادة خصوصي، من أبرزها ألا يكون الشخص مدانًا بحكم قصائي بتعاطي المخدرات أو تروجيها أو حيازتها.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن شروط إصدار رخصة القيادة الخصوصي تتضمن:

1- إتمام سن 18 عامًا.

2- ألا يكون الشخص مدانًا بحكم قصائي بتعاطي المخدرات أو تروجيها أو حيازتها.

3- أن يكون طالب الرخصة سليمًا من الأمراض والعاهات التي تعيق القيادة.

4- اجتياز اختبار القيادة.

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5- دفع أي رسوم مقررة على إصدار الرخصة.

6- سداد المخالفات السابقة إن وجدت.

7- وجود إقامة نظامية (بالنسبة لغير السعوديين).

ووفقًا للمادة (36) من اللائحة التنفيذية من نظام المرور السعودي، يجب في كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة للسيارات إتمام سن (18) عامًا لرخص القيادة الخاصة، وسن (20) عامًا لرخص القيادة العامة، أيضًا اجتياز الكشف الطبي، الاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة.

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