«الأرصاد» تنبه إلى هطول أمطار رعدية على جازان ونجران

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي لتدنّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات (الداير بني مالك، والحرث، والريث، وفيفا، وهروب). مشيرة إلى أنها ستستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
كما نبّهت أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى هطول أمطار رعدية على منطقة نجران، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تشمل (مدينة نجران، ومحافظات شرورة، وبدر الجنوب، وحبونا، وخباش، ويدمة، وثار). مشيرةً إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس اليوم- استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير، وكذلك على مرتفعات الباحة.
في حين تكون الرياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الممتد من الليث إلى جازان، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.
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