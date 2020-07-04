بعد صدور نتائج الأهلية.. ماذا تفعل إذا كنت غير مؤهل لدعم حساب المواطن؟

أوضح برنامج حساب المواطن، آلية الاعتراض على نتائج الأهلية للدورة «32»، بعد صدورها في مطلع شهر يوليو الجاري.

وأكد برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أنه إذا كان المستفيد «فردًا مستقلًا» وصدرت نتيجة الأهلية (غير مؤهل) فإنه يلزمه تقديم اعتراض على سبب عدم الأهلية.

وعند تقديم الاعتراض، أوضح حساب المواطن أنه يجب إرفاق المستندات المطلوبة من خلال التوجه إلى حساب المستفيد عبر البوابة الإلكترونية «دراسة الأهلية» في مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ صدور نتيجة الأهلية ورفع وثائق استقلالية المسكن.

أسباب رفض بعض الطلبات من حساب المواطن

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وكان برنامج حساب المواطن أشار إلى أسباب رفض بعض طلبات المستفيدين رغم تقديم كل الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الدعم.

وأوضح حساب المواطن أن الطلب يُعتبر مكتملًا مع مرفقات مرفوضة، مطالبًا بالدخول لبوابة البرنامج واختيار أيقونة: تفاصيل الطلب/ إدارة المرفقات، وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها، ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى.

ولفت حساب المواطن إلى أنه في حال تم إرفاق عقد الإيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد؛ بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان.

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