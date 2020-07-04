وزارة الصحة: تسجيل4128 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 1858

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت عن تسجيل 4128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 205929، في حين بلغت حالات التعافي اليوم2642، ما يرفع الإجمالي إلى 143.256.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1858 حالة، بعد تسجيل56 حالة.