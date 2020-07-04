بعد تداول فيديو «تقزيم الأشجار».. أمانة الرياض ترد «الموقع ليس تابعًا لنا»

أوضحت أمانة منطقة الرياض، اليوم السبت، حقيقة ما تم تداوله من فيديو حول تقزيم الأشجار، مشيرًا إلى أنها ملتزمة بعدم تقزيم الأشجار نهائيًّا وفقًا لتعميم بهذا الشأن.

وذكرت الأمانة –عبر حسابها بتويتر- أنه «إشارة إلى الفيديو المتداول، والذي يظهر أعمال تقزيم أشجار في أحد الطرق الرئيسية بالعاصمة، تود أمانة منطقة الرياض التوضيح بأنها ملتزمة بعدم تقزيم الأشجار بتاتًا وفق التعميم الصادر بهذا الشأن».

وأشارت الأمانة أن تقزيم الأشجار يتم في حالة واحدة وهو عند وجود ضرورة أمنية أو تشغيلية تستدعي ذلك. موضحة أن الموقع الذي ظهر في الفيديو المتداول ليس تابعًا لها.

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