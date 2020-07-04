جون آبي زيد: من المملكة أتمنى للجميع عيد استقلال حافل وآمن

تم توقيعه في 1779
أعرب السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية «جون آبي زيد» عن أمنياته بعيد استقلال حافل وآمن للجميع.
جاء ذلك في تغريدة نشرها «آبي زيد» عبر تويتر اليوم السبت، بمناسبة احتفال بلاده بالتوقيع على إعلان الاستقلال في 1779.
وقال السفير الأمريكي: 4 يوليو هو يوم خاص جدًّا لجميع الأمريكيين.. إنه لشرف لي أن أعمل لخدمة بلادنا هنا في المملكة العربية السعودية، أحد أهم شركائنا في المنطقة. وبهذه الروح، أتمنى للجميع عيد استقلال رائع وحافل بالمرح وآمن.
وفى تغريدة أخرى، علّق حساب السفارة الأمريكية في الرياض، على المناسبة ذاتها بالقول، إنه على الرغم من أن الاحتفالات بعيد الاستقلال التي ستقام هذا العام قد تبدو مختلفة، إلا أنها تحتفل بروح الحرية ذاتها التي طالما جرى الاحتفال بها على مر الزمن.
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