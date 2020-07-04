بعد ضبط 2144 مركبة.. تعرف على غرامة الوقوف مكان الأشخاص ذوي الإعاقة

ضبطت الإدارة العامة للمرور 2144 مركبة مخالفة، مساء أمس الجمعة، ضمن حملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن الغرامة المالية المقررة على مخالفة الوقوف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تتراوح من 500 إلى 900 ريال.

خطوات الاعتراض الإلكتروني على المخالفات المرورية

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ويمكن تقديم الاعتراض على منصة أبشر، وفقًا للضوابط التي حددتها اللائحة المرورية، منها الدخول لحساب المستخدم في منصة «أبشر» ومن ثم الضغط على أيقونة «خدماتي»، ثم الضغط على أيقونة «مرور»، ومن ثم اختيار «الاعتراض على المخالفات المرورية».

وردًّا على استفسار أحد متابعي الحساب الرسمي للمرور السعودي: «هل تتم استعادة مبلغ سداد مخالفة تلقائيًّا بعد قبول الاعتراض بشأنها أم أنه توجد إجراءات لاستعادة المبلغ؟»، أكد أنه تتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آليًّا، بعد صدور قرار من الهيئة المرورية بإعادة مبلغ السداد.

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