شرطة الرياض تطيح بثلاثة سودانيين متورطين بالترويج لبيع عملات نقدية مزيفة

ألقت شرطة الرياض القبض على ثلاثة وافدين من الجنسية السودانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ثبت تورطهم بالترويج لبيع العملات النقدية المزيفة.

جاء ذلك حسبما صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر التويجري.

وأوضح التويجري أنه عثر بمقر إقامة المتهمين في حي الصفاء بالرياض على عملات نقدية مزيفة بما يقارب 148,000 ريال سعودي، و5,000,000 دولار أمريكي، ومجموعة من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وجهاز عد النقود.

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وأفاد المتحدث أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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