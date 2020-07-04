‪ بقيمة 341 ألف ريال.. جمعية «إنسان» بالأفلاج تودع  مستحقات يوليو

شملت 922 مستفيدًا
أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام (إنسان) فرع محافظة الأفلاج، مبلغ (٣٤١٩٣١) ريالًا في حسابات الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، عبارة عن مستحقات شهر يوليو لعام 2020م.
وقال مدير الجمعية ناجي بن حمدان الرميح، إن المبلغ تم إيداعه في حسابات (٩٢٢) مستفيدًا ما بين يتيم ويتيمة وأم اليتيم، ويشمل مبلغًا نقديًّا في الحسابات البنكية وتغذية بطاقات (العثيم) للمواد الغذائية بـ(٢٧٦٦٠٠) ريال، وكفارات ونذور (٣٤٣٤٧) ريالًا، وإيجارات (١٨٧٨٨) ريالًا، وخدمات اخرى من فواتير كهرباء وأجهزة كهربائية وأثاث (١٢١٩٦) ريالًا.
وأشار الرميح إلى أن الجمعية سعت إلى تقديم النفقات الأسرية آليًّا حفظًا لكرامة المستفيدين، مقدمًا الشكر لكل من دعم وبذل وقدم المساعدة للأسر المستفيدة وسعى لسد احتياجاتهم، سائلًا الله أن يتقبل منهم سعيهم وأن يبارك لهم في أموالهم وأن يخلف عليهم خيرًا.
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