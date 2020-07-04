السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُكثف حملاتها الرقابية للتأكد من تطبيق البرتوكولات الجديدة



الدمام 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليه 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية حملاتها الرقابية على المحلات والأسواق التجارية، وقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الوقائية الجديدة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون البلدية والقروية، إضافة إلى بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية والحلاقة للأطفال والمطاعم والمقاهي وبروتوكولات تشييع الجنائز والصلاة عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن بروتوكولات الأفراح والمناسبات والاستراحات ركزت على لبس العاملين للكمامات في جميع الأوقات وارتداء الحضور للكمامات طوال الوقت وتوزيع مطهرات لليدين ووضعها في أماكن بارزة، والتهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة والاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه، واستخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب، وحرصت البروتوكولات أيضاً على تطهير العاملات للأيدي في منطقة الاستقبال بمطهر كحولي معتمد وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية وخاصة المكيفات بشكل دوري وألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.

كما ركزت البروتوكولات عن أن لا يزيد عدد الحضور عن ٥٠ فرداً ، ووضع علامات أو ملصقات للتباعد الاجتماعي، وتنظيم الطاولات بشكل يضمن ذلك، ووضع مطهرات الأيدي بجانب الأجهزة متعددة الاستعمالات وأن تكون الطاقة الاستيعابية للقاعة مناسبة لتطبيق التباعد الاجتماعي.

أما أبرز بروتوكولات محلات الخياطة الرجالية والمشاغل النسائية فأكدت على منع دخول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن سبع سنوات إلى تلك المحلات، وتوفير المطهرات والمعقمات في جميع أرجاء المحلات وفحص درجة الحرارة للعملاء وللعاملين قبل دخول المحل، والحرص على توفير أدوات السلامة والوقاية وتعقيم المحلات بين حين وآخر وحفظ بيانات العملاء حتى يسهل الرجوع إليها في التقصي الوبائي .

وأضاف الصفيان، أن بروتوكولات المطاعم والمقاهي حُدثت لتشمل السماح بفتح أماكن ألعاب الأطفال في المطاعم المخصصة لعرض الترفيه بشرط أن تكون مساحتها تسمح بتطبيق التباعد الاجتماعي مع ضرورة الالتزام بتطبيق بروتوكولات الأماكن الترفيهية، إضافة إلى بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية حُدثت للسماح بالحلاقة للأطفال دون السبعة أعوام في محلات الحلاقة الخاصة بالأطفال، مؤكداً على ضرورة تقيد الجميع بتطبيق البروتوكولات الوقائية والإبلاغ عن كل من لا يطبقها ويعرض سلامة الجميع للخطر بالتواصل عبر مركز ٩٤٠ أو من خلال قنوات الأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي .

// انتهى//

16:05ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.