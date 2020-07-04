

الكويت 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 631 إصابة جديدة بمرض

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن حالات الإصابة السابقة البالغة ٦٣١ إصابة تضمنت 386 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 17ر61 % و245 حالة لغير الكويتيين بنسبة 83ر38 في المئة.

// انتهى //

16:00ت م

0059



الكويت 13 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 04 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 631 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 49303 حالات، فيما سجلت 5 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 365 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إن حالات الإصابة السابقة البالغة ٦٣١ إصابة تضمنت 386 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 17ر61 % و245 حالة لغير الكويتيين بنسبة 83ر38 في المئة.// انتهى //16:00ت م0059

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 631 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.